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Порошенко в Лондоне: Украина борется за вас, за свободу и демократию

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Четверг 22 июня 2023 20:42
Порошенко в Лондоне: Украина борется за вас, за свободу и демократию Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко в Лондоне показал политикам со всего мира шокирующие кадры разрушенных городов и сел Украины, уничтожаемых российскими варварами. Он призвал поддерживать Украину к победе над врагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в ходе юбилейного саммита Международного демократического союза.

"Майк Помпео подарил мне книгу с подписью "Никогда не сдавайся, ни на дюйм". Это - также и послание украинского народа, который с оружием в руках пошел на защиту нашей страны, нашего дома, наших городов. В начале фильма есть кадр в церкви, где я был на похоронах нашего народного депутата Олега Барны, он погиб во время штурма в Угледаре, пытаясь освободить украинскую землю. - одна семья, и это очень символично. Это история нашего народа", - сказал Порошенко.

По его словам, украинцы делают все возможное, чтобы сберечь единство, чтобы обеспечить устойчивость.

"Украина борется за вас. Украина борется за глобальную демократию, Украина борется за глобальную свободу и украинцы борются за свой собственный путь", - подчеркнул Порошенко.

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