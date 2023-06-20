Порошенко у Лондоні назвав п’ять умов для перемоги України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час виступу на саміті Міжнародного демократичного союзу.

"У нас є п’ять складових, як виграти війну. По-перше, зброя. Західний світ повинен перевести свою економіку на військові рейки, бо росія це вже робить. Нам також потрібні ефективні санкції, а критерієм санкцій є скорочення російського експорту, скорочення можливості росії фінансувати війну. Потрібні персональні санкції - все інше це просто димова завіса", - наголосив Порошенко.

Пункт номер три - справедливість. Путін має відповідати за екоцид, за геноцид, за вибух на Каховській дамбі, за вивезення українських дітей.

"Пункт четвертий - фінансова підтримка. І я дуже вітаю рішення Європейської Комісії виділити на наступні три роки - з 2024 по 2027 рік - 50 млрд на підтримку України. І п’яте - повноправне членство в ЄС і НАТО", - додав Порошенко.

Він також зауважив, що вкрай важливо депутінізувати Європу та світ, бо російський режим давно і глибоко вкорінив своїх агентів впливу - політичного, економічного та медійного.

"Перш ніж навіть порушити питання про те, щоб співпрацювати чи налагоджувати відносини з росією, потрібно зробити один важливий процес - депутінізувати росію. Це ж не просто Путін - це ідеологія. Це стратегія. Це вся філософія існування, стиль - і не тільки Путіна", - додав політик.

Допомога Україні від ЄС на 50 млрд євро: подробиці

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн 19 червня. Не стало секретом, що темою спілкування стали подальша фінансова підтримка України та питання прийняття 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Вже 20 червня стало відомо, що Європейський Союз готовий запропонувати пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

Як повідомив Bloomberg, допомога надаватиметься у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій протягом 4 років - з 2024 по 2027 роки. При цьому розмір щорічної допомоги буде меншим, ніж 18 млрд євро, які ЄС пропонує цього року.

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