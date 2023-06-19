Зеленський та фон дер Ляєн обговорили підтримку України та новий пакет санкцій проти РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

За словами Зеленського, напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні, яка відбудеться 21-22 червня, було обговорено подальшу фінансову підтримку України та перспективи ухвалення 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

"Цього тижня очікуємо оприлюднення проміжної усної оцінки прогресу України у виконанні рекомендацій Європейської комісії", - розповів президент.

Конференція з питань відновлення України

Цьогорічна Конференція з питань відновлення України (URC 2023) пройде у Лондоні 21 та 22 червня.

У конференції мають взяти участь понад тисяча іноземних високопосадовців із 61 держави, представники неурядових організацій і сотні бізнес-лідерів і підприємців.

На конференції виступлять президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, держсекретар США Ентоні Блінкен, президент України Володимир Зеленський, Шмигаль та прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

На ній будуть обговорювати реформи, що необхідні для післявоєнного відновлення України, стимулюванням торгівлі та інвестицій, відновлення людського капіталу. Також увагу приділять енергетичному відновленню України та розмінуванню.

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