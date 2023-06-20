Порошенко в Лондоне назвал пять условий для победы Украины

Пятый президент Петр Порошенко назвал пять главных предпосылок для победы Украины и поражения путинского режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко, выступая на саммите Международного демократического союза.

"У нас есть пять составляющих, как выиграть войну. Во-первых, оружие. Западный мир должен перевести свою экономику на военные рельсы, потому что россия это уже делает. Нам также нужны эффективные санкции, а критерием санкций является сокращение российского экспорта, сокращение возможности России финансировать войну. Нужны персональные санкции - все остальное это просто дымовой занавес", - подчеркнул Порошенко.

Пункт номер три - справедливость. Путин должен отвечать за экоцид, геноцид, взрыв на Каховской дамбе, за вывоз украинских детей.

"Пункт четвертый - финансовая поддержка. И я очень приветствую решение Европейской Комиссии выделить на следующие три года - с 2024 по 2027 год - 50 млрд в поддержку Украины. И пятое - полноправное членство в ЕС и НАТО", - добавил Порошенко.

Он также отметил, что крайне важно депутинизировать Европу и мир, потому что российский режим давно и глубоко укоренил своих агентов влияния – политического, экономического и медийного.

"Прежде чем даже поднять вопрос о том, чтобы сотрудничать или налаживать отношения с россией, нужно сделать один важный процесс – депутинизировать россию. Это же не просто Путин - это идеология. Это стратегия. Это вся философия существования, стиль - и не только Путина", - добавил политик.

Помощь Украине от ЕС на 50 млрд евро: подробности

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен 19 июня. Не стало секретом, что темой общения стали дальнейшая финансовая поддержка Украины и принятие 11-го пакета санкций ЕС против России.

Уже 20 июня стало известно, что Европейский Союз готов предложить пакет финансовой помощи в размере около 50 млрд. евро для поддержки Украины.

Как сообщил Bloomberg, помощь будет предоставляться в виде грантов, льготных кредитов и гарантий в течение 4 лет - с 2024 по 2027 годы. При этом размер ежегодной помощи будет меньше 18 млрд евро, которые ЕС предлагает в этом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.