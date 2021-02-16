Порошенко: Крым захватил Путин, а ОПЗЖ - его "пятая колонна"

"Несмотря на то, что у меня инаугурация была в июне, когда уже несколько месяцев длилась российская аннексия и оккупация, до сих пор ОПЗЖ не могут разобраться, кто же виноват в аннексии и агрессии. Мы от имени всего зала информируем вас, что фамилия этого человека - это Путин. Тот, кто подал своему Совету Федерации закон о праве использования российских войск за рубежом. Тот, кто ввел войска. Тот, кто убивал крымских татар и украинских патриотов. Тот, кто захватывал и бросал их в тюрьмы", - подчеркнул Порошенко.

По его мнению, представители ОПЗЖ насаждали в Украине тезисы российской пропаганды, которые до этого времени они могли возможность распространять через свои телеканалы.

"Хочу подчеркнуть, что во времена Порошенко вы попытались купить эти каналы за несколько недель до окончания моей каденции. Тогда вы только хвалили и "топили" за Зеленского. А сейчас, когда вас лишили права обманывать украинских людей, весь этот зал поддерживает это решение", - резюмировал Порошенко.