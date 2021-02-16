Порошенко: Крим захопив Путін, а ОПЗЖ - його "п’ята колона"

"Попри те, що в мене інавгурація була в червні, коли вже декілька місяців тривала російська анексія і окупація, досі ОПЗЖ не можуть розібратися, хто ж винен в анексії і агресії. Ми від імені всього залу інформуємо вас, що прізвище цієї людини - це Путін. Той, хто подав своїй Раді Федерації закон про право використання російських військ за кордоном. Той, хто ввів війська. Той, хто вбивав кримських татар і українських патріотів. Той, хто захоплював і кидав їх у тюрми", - наголосив Порошенко.

На його думку, представники ОПЗЖ насаджували в Україні тези російської пропаганди, які до цього часу вони могли розповсюджувати через свої телеканали.

"Хочу наголосити, що за часів Порошенка ви спробували купити ці канали за декілька тижнів до завершення моєї каденції. Тоді ви лише хвалили і «топили» за Зеленського. А зараз, коли вас позбавили права обдурювати українських людей, весь цей зал підтримує це рішення", - резюмував Порошенко.