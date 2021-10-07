Порошенко о критике со стороны ОПЗЖ: значит, принимаем правильные решения

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко жестко ответил в парламенте представителям ОПЗЖ, риторика которых в адрес проевропейской оппозиции все чаще совпадает с риторикой монобольшинства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте политсилы.

"Когда пятая колонна тявкает на нашу политическую силу - это яркое подтверждение, что мы все делаем правильно, принимаем правильные решения и движемся в правильном направлении, - отметил Порошенко. - Но я хочу отдельно подчеркнуть, что на сегодняшний день дополнительно к хаосу, в котором оказалась страна - в экономике, энергетике, пандемии, обороне, внешней политике, разрушена международная коалиция, которую создала наша команда, - добавился парламентский кризис".

Лидер "Европейской солидарности" призвал поддержать народного депутата, медика-добровольца, основательницу батальона "Госпитальеры" Яну Зинкевич на должность главы Верховной рады Украины.

"Я призываю всех, кто в этом зале, спокойно и взвешенно принять решение в поддержку Яны Зинкевич", - резюмировал Порошенко.