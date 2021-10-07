Порошенко про критику з боку ОПЗЖ: значить, приймаємо правильні рішення

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко жорстко відповів у парламенті представникам ОПЗЖ, риторика яких на адресу проєвропейської опозиції дедалі частіше збігається з риторикою монобільшості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті політсили.

"Коли п’ята колона тявкає на нашу політичну силу - це яскраве підтвердження, що ми все робимо правильно, приймаємо правильні рішення і рухаємося в правильному напрямку, - зауважив Порошенко. - Але я хочу окремо наголосити, що на сьогоднішній день додатково до хаосу, в якому опинилася країна - в економіці, енергетиці, пандемії, обороні, зовнішній політиці, зруйнована міжнародна коаліція, яку створила наша команда, - додалася парламентська криза".

Лідер "Європейської солідарності" закликав підтримати народну депутатку, медика-добровольця, засновницю батальйону "Госпітальєри" Яну Зінкевич на посаду голови Верховної ради України.

"Я закликаю всіх, хто є в цьому залі, спокійно і виважено прийняти рішення на підтримку Яни Зінкевич", - резюмував Порошенко.