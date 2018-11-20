Порошенко: до конца года в Украине развернут новое управление Морской охраны

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявил, что новое управление возьмет под охрану всю морскую границу

До конца 2018 года в Украине развернут новое региональное управление Морской охраны. Об этом заявил президент Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, до конца этого года будет развернуто новое региональное управление Морской охраны. Оно возьмет под контроль всю морскую границу - от Измаила до Мариуполя - для прикрытия территории Украины от вторжения с моря.

Порошенко также добавил, что для охраны морской границы созданы подразделения оперативного реагирования "Дозор", а для усиления авиационной составляющей в ближайшие два года для Государственной пограничной службы будут закуплены 24 легких патрульных вертолета.

Напомним, ранее глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Петр Цигикал заявлял, что реформа морской охраны вызвана военной агрессией Российской Федерации.

Отметим, сегодня Великобритания призвала российскую сторону не препятствовать торговым судам следовать в украинские порты через Керченский пролив. В МИД также выразили обеспокенность усилением военного присутствия РФ в акватории Азовского моря.