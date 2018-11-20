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Великобритания призывает Россию не препятствовать проходу судов через Керченский пролив

Новости » Политика    20.11.2018 - 14:58
Великобритания призывает Россию не препятствовать проходу судов через Керченский пролив
Фото: Керченский пролив (facebook.comKrymsky.bridge)

Британия обеспокоена усилением военного присутствия России в Азовском море

Великобритания призывает Российскую Федерацию (РФ) не препятствовать торговым судам следовать в украинские порты через Керченский пролив. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел страны.

Великобритания присоединилась к призывам в рамках заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран ЕС.

"Россия и силы ее безопасности продолжают нарушать украинское и международное законодательство о судоходстве, в марте Россия открыла незаконно построенный мост через Керченский пролив, соединяющий Россию с аннексированным Крымским полуостровом", - говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили, что Великобритания обеспокоена усилением военного присутствия России в Азовском море.

Напомним, высокий представитель европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС намерен предпринять конкретные меры по ситуации в Азовском море.

По словам Могерини, "ситуация в Азовском море наносит ущерб не только экономике Украины, но и судам, которые ходят по (этому морю, - ред.) под флагами европейских стран".

 

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Новости Украины КрымРоссийская ФедерацияВеликобританияКерченский мост
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