Украина реформирует морскую охрану из-за военной агрессии России, - Цигикал

Фото: Петр Цигикал (УНИАН)

Цигикал принимает участие в Форуме Черноморского пограничного сотрудничества в Одессе

Председатель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Петр Цигикал заявил, что Украина реформирует морскую охрану из-за военной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как отмечается, сегодня в Одессе продолжается Форум Черноморского пограничного сотрудничества при участии руководителей пограничных и береговых охран прибрежных стран.

"Из-за военной агрессии России, Украина и другие европейские государства кардинально пересмотрели подходы к защите и обороне своих границ, в т.ч. на море. В частности, в рамках наращивания морской компоненты мы реформируем свою морскую охрану", - сказал Цигикал.

Сообщается, что в настоящее время ГПСУ проводит целый комплекс мероприятий, который предусматривает, в первую очередь пересмотр подходов к охране морских пространств Украины.

В свою очередь, начальник Регионального управления морской охраны ГПСУ Олег Костур отметил, что сейчас в Одессе создан орган управления морской охраны, а также продолжается развертывание подразделений по всему побережью Черного и Азовского морей и реки Дунай.

"Одним из таких мероприятий является создание отдельной структуры для защиты национальных интересов в сфере безопасности государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее Исключительной экономической (морской) зоне, а также для противодействия системным угрозам в частности со стороны РФ", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина наращивает военную силу в районе Азовского моря в ответ на агрессию РФ.

Вместе с тем, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко исключает вероятность открытой агрессии России на море.