ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Порошенко: до кінця року в Україні розгорнуть нове управління Морської охорони

Новини » Політика    20.11.2018 - 15:22
Порошенко: до кінця року в Україні розгорнуть нове управління Морської охорони
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявив, що нове управління візьме під охорону весь морський кордон

До кінця 2018 року в Україні розгорнуть нове регіональне управління Морської охорони. Про це заявив президент Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до кінця цього року буде розгорнуто нове регіональне управління Морської охорони. Воно візьме під контроль увесь морський кордон - від Ізмаїла до Маріуполя - для прикриття території України від вторгнення з моря.

Порошенко також додав, що для охорони морського кордону створені підрозділи оперативного реагування "Дозор", а для посилення авіаційної складової в найближчі два роки для Державної прикордонної служби будуть закуплені 24 легких патрульних вертольота.

Нагадаємо, раніше голова Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Петро Цигикал заявляв, що реформа морської охорони викликана військовою агресією Російської Федерації.

Сьогодні Великобританія закликала російську сторону не перешкоджати торговельним суднам йти до українських портів через Керченську протоку. У МЗС також висловили занепокоєння посиленням військової присутності РФ в акваторії Азовського моря.

 

Порошенко: КСУ найближчими днями розгляне зміни до Конституції по курсу в НАТО і ЄС
Новини України Порошенко Петроохранакордон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся