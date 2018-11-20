Порошенко: до кінця року в Україні розгорнуть нове управління Морської охорони

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявив, що нове управління візьме під охорону весь морський кордон

До кінця 2018 року в Україні розгорнуть нове регіональне управління Морської охорони. Про це заявив президент Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до кінця цього року буде розгорнуто нове регіональне управління Морської охорони. Воно візьме під контроль увесь морський кордон - від Ізмаїла до Маріуполя - для прикриття території України від вторгнення з моря.

Порошенко також додав, що для охорони морського кордону створені підрозділи оперативного реагування "Дозор", а для посилення авіаційної складової в найближчі два роки для Державної прикордонної служби будуть закуплені 24 легких патрульних вертольота.

Нагадаємо, раніше голова Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Петро Цигикал заявляв, що реформа морської охорони викликана військовою агресією Російської Федерації.

Сьогодні Великобританія закликала російську сторону не перешкоджати торговельним суднам йти до українських портів через Керченську протоку. У МЗС також висловили занепокоєння посиленням військової присутності РФ в акваторії Азовського моря.