UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко: каждый, кто принимал участие в геноциде украинцев, должен быть наказан

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Каждый, кто принимал участие в геноциде против украинского народа, должен быть наказан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко после заседания Верховной рады.

Порошенко также сообщил, что парламент поддержал законопроект депутатов "ЕС" о запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима и символики, которая используется вооруженными и другими военными формированиями России в войне против Украины.

"Мир никогда не будет таким, как раньше. И сегодня мы сконцентрировались на" списке Бучи", куда должны попасть все - от Путина, который отдал приказ убивать украинцев, до башкир, кадыровцев, пропагандонов, и всех остальных, кто сделал это возможным", - подчеркнул Порошенко.

Он также убежден, что не может быть компромисса, потому что Путин хочет видеть нас мертвыми, а мы хотим жить. "Имеем право жить и сохранить свое государство, свою нацию и народ", - резюмировал Порошенко.

Напомним, Верховная рада на сегодняшнем заседании признала войну России против Украины геноцидом украинской нации. Документ поддержали 363 народных депутата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоВторжение России в Украину