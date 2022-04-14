Порошенко: кожен, хто брав участь у геноциді українців, має бути покараний

Кожен, хто брав участь у геноциді проти українського народу, має бути покараний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка після засідання Верховної ради.

Порошенко також повідомив, що парламент підтримав законопроект депутатів "ЄС" про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму та символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями Росії у війні проти України.

"Світ ніколи не буде таким, як раніше. І сьогодні ми сконцентрувалися на "Списку Бучі", куди мають потрапити всі - від Путіна, який віддав наказ вбивати українців, до башкирів, кадирівців, пропагандонів, і всіх інших, хто зробив це можливим", - наголосив Порошенко.

Він також переконаний, що не може бути компромісу, тому що Путін хоче бачити нас мертвими, а ми хочемо жити. "Маємо право жити і зберегти свою державу, свою націю і народ", - резюмував Порошенко.