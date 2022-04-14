Порошенко: каждый, кто принимал участие в геноциде украинцев, должен быть наказан
Каждый, кто принимал участие в геноциде против украинского народа, должен быть наказан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко после заседания Верховной рады.
Порошенко также сообщил, что парламент поддержал законопроект депутатов "ЕС" о запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима и символики, которая используется вооруженными и другими военными формированиями России в войне против Украины.
"Мир никогда не будет таким, как раньше. И сегодня мы сконцентрировались на" списке Бучи", куда должны попасть все - от Путина, который отдал приказ убивать украинцев, до башкир, кадыровцев, пропагандонов, и всех остальных, кто сделал это возможным", - подчеркнул Порошенко.
Он также убежден, что не может быть компромисса, потому что Путин хочет видеть нас мертвыми, а мы хотим жить. "Имеем право жить и сохранить свое государство, свою нацию и народ", - резюмировал Порошенко.
Напомним, Верховная рада на сегодняшнем заседании признала войну России против Украины геноцидом украинской нации. Документ поддержали 363 народных депутата.