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Порошенко: каждый, кто принимал участие в геноциде украинцев, должен быть наказан

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Четверг 14 апреля 2022 18:41
Порошенко: каждый, кто принимал участие в геноциде украинцев, должен быть наказан Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Каждый, кто принимал участие в геноциде против украинского народа, должен быть наказан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко после заседания Верховной рады.

Порошенко также сообщил, что парламент поддержал законопроект депутатов "ЕС" о запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима и символики, которая используется вооруженными и другими военными формированиями России в войне против Украины.

"Мир никогда не будет таким, как раньше. И сегодня мы сконцентрировались на" списке Бучи", куда должны попасть все - от Путина, который отдал приказ убивать украинцев, до башкир, кадыровцев, пропагандонов, и всех остальных, кто сделал это возможным", - подчеркнул Порошенко.

Он также убежден, что не может быть компромисса, потому что Путин хочет видеть нас мертвыми, а мы хотим жить. "Имеем право жить и сохранить свое государство, свою нацию и народ", - резюмировал Порошенко.

Напомним, Верховная рада на сегодняшнем заседании признала войну России против Украины геноцидом украинской нации. Документ поддержали 363 народных депутата.

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