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Порошенко ініціює створення хабу Ryanair в Україні

Новини » Інфраструктура    20.11.2018 - 11:11
Порошенко ініціює створення хабу Ryanair в Україні
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Ryanair літає з Борисполя в 12 напрямках, зі Львова - в 5 напрямках

Президент України Петро Порошенко ініціює створення хабу Ryanair в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента у Twitter.

За словами Порошенка, наразі Ryanair літає з Борисполя в 12 напрямках, зі Львова - в 5 напрямках.

 

Такі компанії як Ryanair примушують інші компанії покращувати сервіс і знижувати ціни – це те, чого я хотів досягнути. Ryanair дав можливість людям літати в різні країни світу. Мета компанії – 1 млн пасажирів за рік. Уже сьогодні ми маємо більше 550 тис з Борисполя і більше 250 тис зі Львова, тому цифра 1 млн – цілком реальна. За 3-5 років лише Ryanair зможе перевезти 10% населення України. Це – механізм нашої інтеграції в ЄС. Наші спільні зусилля зроблять Європу доступнішою для України.

Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 20 листопад 2018 р.

"Ryanair планує збільшити свою присутність в Україні, я пропоную створити хаб, щоб збільшити кількість і підвищити рівень сервісів, які зможуть отримати літаки компанії. Ще раз вітаю Ryanair на українському ринку", - написав він.

Порошенко ініціює створення хабу Ryanair в УкраїніНагадаємо, раніше повідомлялося, що Ryanair анонсував нові рейси з України та квитки по 5 євро. Крім того, компанія планує інвестувати в Україну близько 1,5 млрд євро у найближчі роки.

Як писало РБК-Україна, 3 вересня 2018 року з України вилетів перший рейс Ryanair. Запуск рейсу відбувся в міжнародному аеропорту "Бориспіль" за маршрутом Київ-Бориспіль -Берлін-Шенефельд.

Крім того, за словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, окрім Києва та Львова, Ryanair може зайти ще у п’ять аеропортів України.

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