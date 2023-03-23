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Порошенко: хочемо почути сильний голос Папи на захист українських дітей

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що Папа Франциск міг би використати свій міжнародний вплив та авторитет для визволення українських полонених і повернення депортованих Росією дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі італійського телеканалу Sky TG24.

"Під час мого візиту до Ватикану як президента України я передав запрошення його святості Папі Франциску. І ми його чекаємо. Я вважаю, що вплив Папи Франциска на процес, наприклад, щодо звільнення українських заручників із російських в’язниць можливий і це має бути важлива гуманітарна місія", - заявив Порошенко.

Також, на його переконання, треба повернути українських дітей, яких Путін забрав з України, незаконно депортованих дітей.

"І ми дуже хочемо почути сильний голос Папи Франциска на захист українських дітей у Європі. Його мудре слово та його авторитет, який може врятувати понад 16 тисяч українських дітей, є надзвичайно важливими. У цій ситуації ми розраховуємо на Папу Франциска. Ми однозначно хочемо продемонструвати, що весь світ зараз з Україною, а Росія - в повній ізоляції", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Україні вдалось повернути 15 дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками з тимчасово окупованих міст.

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