Порошенко: хотим услышать сильный голос Папы в защиту украинских детей

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что Папа Франциск мог бы использовать свое международное влияние и авторитет для освобождения украинских пленных и возвращения депортированных Россией детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире итальянского телеканала Sky TG24.
"Во время моего визита в Ватикан как президента Украины я передал приглашение его святости Папе Франциску. И мы его ждем. Я считаю, что влияние Папы Франциска на процесс, например, относительно освобождения украинских заложников из российских тюрем возможно и это должно быть важное гуманитарная миссия", - заявил Порошенко.
Также, по его убеждению, нужно вернуть украинских детей, которых Путин забрал из Украины, незаконно депортированных детей.
"И мы очень хотим услышать сильный голос Папы Франциска в защиту украинских детей в Европе. Его мудрое слово и его авторитет, который может спасти более 16 тысяч украинских детей, чрезвычайно важны. В этой ситуации мы рассчитываем на Папу Франциска. Мы однозначно хотим продемонстрировать, что весь мир сейчас с Украиной, а Россия - в полной изоляции", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно Украине удалось вернуть 15 детей совместно с их мамами и законными представителями из временно оккупированных городов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.