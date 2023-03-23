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Порошенко: хотим услышать сильный голос Папы в защиту украинских детей

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что Папа Франциск мог бы использовать свое международное влияние и авторитет для освобождения украинских пленных и возвращения депортированных Россией детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире итальянского телеканала Sky TG24.

"Во время моего визита в Ватикан как президента Украины я передал приглашение его святости Папе Франциску. И мы его ждем. Я считаю, что влияние Папы Франциска на процесс, например, относительно освобождения украинских заложников из российских тюрем возможно и это должно быть важное гуманитарная миссия", - заявил Порошенко.

Также, по его убеждению, нужно вернуть украинских детей, которых Путин забрал из Украины, незаконно депортированных детей.

"И мы очень хотим услышать сильный голос Папы Франциска в защиту украинских детей в Европе. Его мудрое слово и его авторитет, который может спасти более 16 тысяч украинских детей, чрезвычайно важны. В этой ситуации мы рассчитываем на Папу Франциска. Мы однозначно хотим продемонстрировать, что весь мир сейчас с Украиной, а Россия - в полной изоляции", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно Украине удалось вернуть 15 детей совместно с их мамами и законными представителями из временно оккупированных городов.

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