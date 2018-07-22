Порошенко и Гройсман поздравили Усика с победой над россиянином

Премьер-министр намерен предложить президенту присвоить боксеру звание Героя Украины

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского боксера Александра Усика с победой в поединке с представителем России Муратом Гассиевым, который состоялся в ночь на 22 июля в Москве. Об этом президент написал в Twitter.

Порошенко отметил, что победа Усика - символ борьбы и приближением победы Украины.

"Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!" - написал Порошенко.

Ни секунды не сомневался, что Саша победит!



Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы.



Украина гордится тобой! pic.twitter.com/tltTtqo3OR — Петр Порошенко (@poroshenko) July 21, 2018

С победой над россиянином украинского боксера поздравил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщив, что предложит президенту присвоить Усику звание Героя Украины.

"Историческая победа нашего Александра Усика! В очередной раз он доказывает - сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины!" - написал Гройсман в Facebook.

Историческая победа нашего Александра Усика! В очередной раз он доказывает - сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу Президенту присвоить Александру звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему Герою! Опубликовано Volodymyr Groysman Субота, 21 июля 2018 г.

Напомним, Александр Усик в 12-раундовом поединке в Москве выиграл у россиянина Мурата Гассиева единогласным решением судей.

Таким образом, он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), объединив все четыре пояса - WBC, WBO, WBA и IBF, а также обладателем трофея имени Мухаммеда Али и первым в истории победителем турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).