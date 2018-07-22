Порошенко та Гройсман привітали Усика з перемогою над росіянином

Прем’єр-міністр має намір запропонувати президенту присвоїти боксеру звання Героя України

Президент України Петро Порошенко привітав українського боксера Олександра Усика з перемогою в поєдинку з представником Росії Муратом Гассієвим, що відбувся в ніч на 22 липня у Москві. Про це президент написав у Twitter.

Порошенко зазначив, що перемога Усика - є символом боротьби і наближенням перемоги України.

"Жодної секунди не сумнівався, що Сашко переможе! Український гімн, який пролунав сьогодні у Москві на весь світ, - це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги. Україна пишається тобою!" - написав Порошенко.

Жодної секунди не сумнівався, що Сашко переможе!



Український гімн, який пролунав сьогодні у Москві на весь світ, - це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги.



Україна пишається тобою! pic.twitter.com/tltTtqo3OR — Петро Порошенко (@poroshenko) July 21, 2018

З перемогою над росіянином українського боксера привітав і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомивши, що запропонує президентові присвоїти Усику звання Героя України.

"Історична перемога нашого Олександра Усика! Вкотре він доводить - сильніше за українців у світі нікого немає! Запропоную президенту присвоїти Олександру звання Героя України!" - написав Гройсман у Facebook.

Історична перемога нашого Олександра Усика! Вкотре він доводить - сильніше за українців у світі нікого немає! Запропоную Президенту присвоїти Олександру звання Героя України! Слава Україні! Слава нашому Герою! Опубліковано Volodymyr Groysman Субота, 21 липня 2018 р.

Нагадаємо, Олександр Усик у 12-раундовому поєдинку в Москві виграв у росіянина Мурата Гассієва одностайним рішенням суддів.

Таким чином, він став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг), об'єднавши всі чотири пояси - WBC, WBO, WBA і IBF, а також володарем трофею імені Мухаммеда Алі і першим в історії переможцем турніру Всесвітньої боксерської суперсерії (World Boxing Super Series).