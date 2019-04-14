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Порошенко готов подождать Зеленского на НСК

Новости » Выборы 2019    14.04.2019 - 14:21
Порошенко готов подождать Зеленского на НСК
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Дебаты Порошенко и Зеленского еще могут состояться

На дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" последнего будут ждать до 15:00. Об этом заявил действующий президент Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что на сегодня за 45 минут с любой точки Киева можно добраться до стадиона.

"Договоримся о том, что до 15:00 мы ждем господина Зеленского. Владимир Александрович, я убежден, что вы нас сейчас смотрите. Вы, я надеюсь, уже вернулись из Парижа, отдохнули и с новыми силами готовы к дебатам", - заявил Порошенко.

Напомним, перед дебатами в конференц-холле Порошенко на выступлении со сцены возле стадиона выразил надежду на то, что Владимир Зеленский все-таки примет участие в сегодняшнем мероприятии. Он также заверил, что после дебатов вернется на сцену к своим сторонникам.

До этого у Порошенко назвали условие дебатов на НСК 19 апреля. По словам представителя его избирательного штаба Олега Медведева, действующий президент появится на стадионе, если время дебатов не будет совпадать с эфиром на "Суспільном".

 

Порошенко прибыл на дебаты на "Олимпийском"
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