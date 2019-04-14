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Порошенко готовий почекати Зеленського на НСК

Новини » Вибори 2019    14.04.2019 - 14:21
Порошенко готовий почекати Зеленського на НСК
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Дебати Порошенка і Зеленського ще можуть відбутися

На дебатах Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" останнього будуть чекати до 15:00. Про це заявив діючий президент Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що на сьогодні за 45 хвилин з будь-якої точки Києва можна дістатися до стадіону.

"Домовимося про те, що до 15:00 ми чекаємо пана Зеленського. Володимире Олександровичу, я переконаний, що ви нас зараз дивіться. Ви, я сподіваюся, вже повернулися з Парижа, відпочили і з новими силами готові до дебатів", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, перед дебатами в конференц-холі Порошенко на виступі зі сцени біля стадіону висловив надію на те, що Володимир Зеленський все-таки візьме участь в сьогоднішньому заході. Він також запевнив, що після дебатів повернеться на сцену до своїх прихильників.

До цього у Порошенка назвали умову дебатів на НСК 19 квітня. За словами представника його виборчого штабу Олега Медведєва, чинний президент з'явиться на стадіоні, якщо час дебатів не співпадатиме з ефіром на "Суспільному".


 

Порошенко прибув на дебати на "Олімпійському"
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