Порошенко: головне питання за підсумками Мюнхена - коли закінчиться війна і що кожен з нас для цього робить

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що для якомога швидшої перемоги Україні потрібна зброя, ефективні вбивчі санкції для Росії, трибунал для путіна і членство нашої держави в НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в інтерв'ю Deutsche Welle.
"Глобальна безпека залежить від нашої перемоги. І сьогодні безумовно кожен з нас має зробити щось для того, щоб перемогу прискорити. Допомогти армії, допомогти Україні", - заявив Порошенко.
Він також додав, що Україна потребує більше зброї для того, щоб виграти війну.
"Друга позиція - санкції. І сьогодні ми говорили з Урсулою фон дер Ляйєн, сьогодні ми говорили з міністрами закордонних справ - тому що наступного тижня буде форум Європейської Ради - щоб закрили всі лазівки для того, щоб обходити санкції. Щоб запровадили нові санкції, які будуть мати мету переполовинити російський експорт", - пояснив Порошенко.
Він також заявив, що ми маємо зробити все, щоб Росія не змогла повторити атаку. Для цього не існує іншого механізму, ніж членство України в НАТО.
"Ми сьогодні наголошуємо, що НАТО зацікавлене в членстві України настільки ж, наскільки Україна сама зацікавлена в тому, щоб вступити в НАТО. І я як людина, яка ініціювала зміни до Конституції щодо обов’язковості вступу до НАТО, і українці, які є найбільш євроатлантично оптимістичною нацією, бо більш як 90% підтримують майбутнє членство в НАТО - мають право ставити це питання і чекати, шоб Вільнюський саміт дав гідну, достойну відповідь на українське запитання", - вважає Порошенко.
Також на його думку, тривалість війни залежить від рішучості світу. Якщо будуть зброя, санкції, трибунал для Путіна і членство в НАТО - війна може закінчитися цього року.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія планує масовану атаку на 23-24 лютого.
Водночас речник ПС Юрій Ігнат зазначив, що РФ скорочує інтервали обстрілів, щоб дошкулити Україні напередодні річниці вторгнення.
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