UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Порошенко: головне питання за підсумками Мюнхена - коли закінчиться війна і що кожен з нас для цього робить

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що для якомога швидшої перемоги Україні потрібна зброя, ефективні вбивчі санкції для Росії, трибунал для путіна і членство нашої держави в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Глобальна безпека залежить від нашої перемоги. І сьогодні безумовно кожен з нас має зробити щось для того, щоб перемогу прискорити. Допомогти армії, допомогти Україні", - заявив Порошенко.

Він також додав, що Україна потребує більше зброї для того, щоб виграти війну.

"Друга позиція - санкції. І сьогодні ми говорили з Урсулою фон дер Ляйєн, сьогодні ми говорили з міністрами закордонних справ - тому що наступного тижня буде форум Європейської Ради - щоб закрили всі лазівки для того, щоб обходити санкції. Щоб запровадили нові санкції, які будуть мати мету переполовинити російський експорт", - пояснив Порошенко.

Він також заявив, що ми маємо зробити все, щоб Росія не змогла повторити атаку. Для цього не існує іншого механізму, ніж членство України в НАТО.

"Ми сьогодні наголошуємо, що НАТО зацікавлене в членстві України настільки ж, наскільки Україна сама зацікавлена в тому, щоб вступити в НАТО. І я як людина, яка ініціювала зміни до Конституції щодо обов’язковості вступу до НАТО, і українці, які є найбільш євроатлантично оптимістичною нацією, бо більш як 90% підтримують майбутнє членство в НАТО - мають право ставити це питання і чекати, шоб Вільнюський саміт дав гідну, достойну відповідь на українське запитання", - вважає Порошенко.

Також на його думку, тривалість війни залежить від рішучості світу. Якщо будуть зброя, санкції, трибунал для Путіна і членство в НАТО - війна може закінчитися цього року.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія планує масовану атаку на 23-24 лютого.

Водночас речник ПС Юрій Ігнат зазначив, що РФ скорочує інтервали обстрілів, щоб дошкулити Україні напередодні річниці вторгнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро ПорошенкоМюнхенская конференция по безопасностиВторгнення Росії до України