Порошенко: главный вопрос по итогам Мюнхена - когда закончится война и что каждый из нас для этого делает

"Глобальная безопасность зависит от нашей победы. И сегодня, безусловно, каждый из нас должен сделать что-то для того, чтобы победу ускорить. Помочь армии, помочь Украине", - заявил Порошенко.

Он также добавил, что Украина нуждается в большем оружии для того, чтобы выиграть войну.

"Вторая позиция - санкции. И сегодня мы говорили с Урсулой фон дер Ляйен, сегодня мы говорили с министрами иностранных дел - потому что на следующей неделе будет форум Европейского Совета - чтобы закрыли все лазейки для того, чтобы обходить санкции. Чтобы ввели новые санкции, которые будут иметь цель переполовинить российский экспорт", - пояснил Порошенко.

Он также заявил, что мы должны сделать все, чтобы Россия не смогла повторить атаку. Для этого нет другого механизма, чем членство Украины в НАТО.

"Мы сегодня подчеркиваем, что НАТО заинтересовано в членстве Украины настолько же, насколько Украина сама заинтересована в том, чтобы вступить в НАТО. И я как человек, который инициировал изменения в Конституцию об обязательности вступления в НАТО, и украинцы, которые являются наиболее евроатлантически оптимистичной нацией, потому что более 90% поддерживают будущее членство в НАТО - имеют право задавать этот вопрос и ждать, чтобы Вильнюсский саммит дал достойный, достойный ответ на украинский вопрос", - считает Порошенко.

Также, по его мнению, продолжительность войны зависит от решительности мира. Если будут оружие, санкции, трибунал для Путина и членство в НАТО - война может закончиться в этом году.