Порошенко: год за годом мы приближаемся к европейской традиции памяти

Год за годом Украина отходит от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти о самой ужасной в истории человечества катастрофы.

Об этом заявил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в Facebook.

"В сентябре 1939 года вместе с поляками украинцы первыми ощутили последствия сговора двух тоталитарных режимов, коммунистического и нацистского, которые разожгли смертоносный пожар Второй мировой. Гитлер и Сталин - одного поля ягоды. И Путин, так же как и они, поджигатель войны, который уничтожает международное право, а земли соседей рассматривает как "жизненное пространство" для своей империи", - написал Порошенко.

По его мнению, не зря в наше время украинским парламентом принят закон, который юридически уравнивает преступность нацистского и коммунистического человеконенавистнических режимов.

"Год за годом, надеюсь, мы отходим от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти о трагедии самой крупной в истории человечества катастрофы", - добавил политик.

В сентябре 1939 года вместе с поляками украинцы первыми почувствовали последствия заговора двух тоталитарных режимов, коммунистического... Posted by Петр Порошенко on Friday, May 7, 2021

"Никогда снова", - под таким лозунгом мы сегодня отмечаем День памяти и примирения. Ведь именно цель не допустить новой большой войны в Европе и породила Европейский Союз, к которому мы сейчас стремимся. Пусть неугасаемая человеческая память о колоссальных многомиллионных жертвах Второй мировой, о тысячах до основания разрушенных городов и десятках тысяч сожженных деревень предостережет мир от повторения этой ужасной катастрофы. Желаю всем украинцам мира. Путин капут! Слава Украине!" - подчеркнул Порошенко.