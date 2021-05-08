Порошенко: рік за роком ми наближаємось до європейської традиції пам’яті

Рік за роком Україна відходить від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам’яті про найжахливішу в історії людства катастрофи.

"У вересні 1939 року разом з поляками українці першими відчули наслідки змови двох тоталітарних режимів, комуністичного та нацистського, які розпалили смертоносну пожежу Другої світової. Гітлер і Сталін - одного поля ягоди. І Путін, так само як і вони, палій війни, який нищить міжнародне право, а землі сусідів розглядає як "життєвий простір" для своєї імперії", - написав Порошенко.

На його думку, не дарма в наш час українським парламентом ухвалено закон, який юридично урівнює злочинність нацистського та комуністичного людиноненависницьких режимів.

"Рік за роком, сподіваюся, ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам’яті про трагедію найжахливішої в історії людства катастрофи", - додав політик.

У вересні 1939 року разом з поляками українці першими відчули наслідки змови двох тоталітарних режимів, комуністичного... Posted by Петро Порошенко on Friday, May 7, 2021

"Ніколи знову", - під таким гаслом ми сьогодні відзначаємо День пам’яті і примирення. Адже саме мета не допустити нової великої війни в Європі і породила Європейський Союз, до якого ми нині прагнемо. Хай незгасна людська пам’ять про колосальні багатомільйонні жертви Другої світової, про тисячі дощенту зруйнованих міст і десятки тисяч спалених сіл застереже світ від повторення цієї жахливої катастрофи. Бажаю всім українцям миру. Путін " капут! Слава Україні!" - наголосив Порошенко.