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Порошенко: главный просчет Путина - новая украинская армия

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Вторник 19 апреля 2022 16:40
Порошенко: главный просчет Путина - новая украинская армия Фото: Петр Порошенко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

План Владимира Путина захватить Украину за три дня не удался из-за того, что украинская армия образца 14-го года и украинская армия образца 22-го года - это две разные армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко.

"Просчитался Путин потому, что это абсолютно уникальная и новая армия. Армия, которую Украина построила за восемь лет. Представьте себе, что в 2014 году не знали, что такое натовские стандарты. По закону вход в помещение Генерального штаба МО офицеру из стран-членов НАТО был запрещен законом. Украинским военным образца 2013 года говорили: "у вас половина коррупционеров, половина агентов ФСБ, и поэтому с вами никто не будет работать", - заявил Порошенко.

Он также добавил, что на сегодняшний день армия хорошо вооружена, что кардинально изменило ход войны и является причиной того, что Путин просчитался.

"А еще причиной является единство украинского общества. Я склоняю голову перед мужеством украинских защитников, перед решимостью и самоотверженностью украинских добровольцев, волонтеров, спасателей, полицейских, сотрудников спецслужб и в конце концов украинского народа, который продемонстрировал эти чудеса. Я думаю, что мы удивили мир, мы удивили Путина. И мы точно не удивили себя, потому что мы знали - кто мы есть", - убежден Порошенко.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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