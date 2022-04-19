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Порошенко: головний прорахунок Путіна - нова українська армія

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Вівторок 19 квітня 2022 16:40
Порошенко: головний прорахунок Путіна - нова українська армія Фото: Петр Порошенко (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

План Володимира Путіна захопити Україну за три дні не вдався через те, що українська армія зразка 14-го року і українська армія зразка 22-го року - це дві різні армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на п'ятого президента Петра Порошенка.

"Прорахувався Путін тому, що це абсолютно унікальна і нова армія. Армія, яку Україна збудувала за вісім років. Уявіть собі, що в 2014 році не знали, що таке натівські стандарти. За законом вхід до приміщення Генерального штабу МО офіцеру з країн - членів НАТО був заборонений законом. Українським військовим зразка 2013 року казали: "у вас половина корупціонерів, половина агентів ФСБ, і тому з вами ніхто не буде працювати", - заявив Порошенко.

Він також додав, що на сьогоднішній день армія добре озброєна, що кардинально змінило хід війни і є причиною того, що Путін прорахувався.

"А ще причиною є єдність українського суспільства. Я схиляю голову перед мужністю українських захисників, перед рішучістю і самовідданістю українських добровольців, волонтерів, рятівників, поліціянтів, співробітників спецслужб і врешті-решт українського народу, який продемонстрував ці дива. Я думаю, що ми здивували світ, ми здивували Путіна. І ми точно не здивували себе, бо ми знали - хто ми є", - переконаний Порошенко.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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