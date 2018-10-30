Порошенко: главная задача главы Киевской ОГА - это защита людей

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко представил нового главу Киевской ОГА Александра Терещука

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что главная задача, которую он поставил перед новым главой Киевской облгосадминистрации - это защита людей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Главная задача, которую я ставлю новому председателю ОГА - это защита людей, в том числе и социальная защита. Мы должны быть абсолютно открытыми к проблемам людей и не откладывать проблемы в "долгий ящик", а решать их", - сказал Порошенко во время представления нового председателя Киевской ОГА Александра Терещука.

"Мы не можем допустить снижения уровня жизни людей. Есть проблемы с субсидиями? Упростите, начислите, а потом разберетесь. Ни в коем случае нельзя, чтобы человеку было отказано, особенно, когда он имеет законное право на это", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко также подчеркнул, что этот вопрос корреспондируется с энергоэффективностью, с повышением эффективности использования бюджетных средств.

Президент также подчеркнул, что нужно сделать еще один шаг и переходить к монетизации субсидий. По его словам, когда человек экономит электроэнергию, тепло, топливо, экономит газ, то часть этих средств лучше отдать человеку.

Глава государства также подчеркнул, что механизм монетизации субсидий должен быть незамедлительно разработан и внедрен как можно быстрее. Он подчеркнул, что правительство должно обеспечить соответствующую эффективную работу, чтобы каждый имел возможность обратиться и решить свою проблему.

Порошенко также отметил, что нельзя допустить чтобы "какие-либо политиканы, пообещав, что газ, а раньше это был бензин, сахар, а еще до этого хлеб... будет бесплатным, будем раздавать".

"Мы этим уже наелись. Бесплатный сыр - только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет. Мы не допустим возврата к этим временам", - сказал Порошенко.