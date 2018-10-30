Порошенко: головне завдання голови Київської ОДА - це захист людей

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко представив нового голову Київської ОДА Олександра Терещука

Президент України Петро Порошенко заявив, що головне завдання, яке він поставив перед новим головою Київської облдержадміністрації - це захист людей. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Головне завдання, яке я ставлю новому голові ОДА - це захист людей, в тому числі і соціальний захист. Ми маємо бути абсолютно відкритими до проблем людей і не класти проблеми у "довгу шухляду", а вирішувати їх", - сказав Порошенко під час представлення нового голови Київської ОДА Олександра Терещука.

"Ми не можемо допустити зниження рівня життя людей. Є проблеми із субсидіями? Спростіть, нарахуйте, а потім розберетесь. В жодному разі неможна, щоб людині було відмовлено, особливо, коли вона має законне право на це", - підкреслив Порошенко.

Порошенко також наголосив, що це питання кореспондується з енергоефективністю, з підвищенням ефективності використання бюджетних коштів.

Президент також підкреслив, що потрібно зробити ще один крок і переходити до монетизації субсидій. За його словами, коли людина заощаджує електроенергію, тепло, пальне, заощаджує газ, то частину цих коштів краще віддати людині.

Глава держави також підкреслив, що механізм монетизації субсидій має бути негайно розроблений і запроваджений якомога швидше. Він наголосив, що уряд має забезпечити відповідну ефективну роботу, щоб кожен мав можливість звернутися і вирішити свою проблему.

Порошенко також зазначив, що неможна допустити аби "будь-які політикани, пообіцявши, що газ, а раніше це був бензин, цукор, а ще до цього хліб… буде безкоштовним, будемо роздавати".

"Ми цим вже наїлися. Безкоштовний сир - тільки в мишоловці. Або в імперській столиці, в Москві, куди треба було їздити для того, щоб отримувати газ і здавати суверенітет. Ми не допустимо повернення до цих часів", - сказав Порошенко.