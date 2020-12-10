Порошенко: "Евросолидарность" подтвердила на выборах статус самой мощной оппозиционной силы

Партия "Европейская солидарность" на местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, подтвердила свой статус самой мощной украинской оппозиционной силы.

Об этом заявил председатель "Европейской солидарности", пятый президент Петр Порошенко во время выступления на съезде партии.

"Произошло существенное обновление "Европейской солидарности". Почти 50% процентов наших депутатов, которые прошли в местные советы, - избраны впервые. Отдельно хотел бы подчеркнуть на первом электоральном успеха нашей молодежки. 45% кандидатов, которые были выдвинуты нашей молодежкой, стали депутатами. 29 девушек и юношей, предложенных "Солидарной молодежью", средний возраст которых 24 года, избран в 23 местные советы", - отметил Порошенко.

По его словам, избранные депутаты - это люди, которые завоевали это право добросовестным служением Украине. Это - волонтеры, добровольцы, ветераны, общественные активисты, учителя и медики, представители культуры, представители малого бизнеса.

"На местных выборах "Европейская солидарность" подтвердила свой статус самой мощной украинской оппозиционной силы", - подчеркнул лидер партии.

Отдельно Порошенко обратил внимание на результат политсилы в восточных и южных областях.

"Мы выступили как центр консолидации сознательного украинства, патриотических проевропейских сил. "Евросолидарность" - единственная проевропейская политическая сила, которая повсеместно преодолела пятипроцентный барьер", - добавил Порошенко.

Теперь, по его словам, перед местными командами стоит ключевая задача - противодействовать активности пятой колонны в каждой из областей, попыткам дестабилизировать ситуацию, пропагандировать идеи федерализма и капитуляции перед Россией.

Порошенко также отметил, что просто быть оппозицией мало.

"Мы не только смелая и принципиальная оппозиция, а значительно больше - единственно возможная альтернатива этой власти. Альтернатива профессиональная, украинская, проевропейская. Которая знает, что и как делать, и которая готова брать на себя ответственность", - подчеркнул Порошенко.

Он также убежден, что все большее количество людей осознают, что команда "ЕС" гораздо профессиональнее решала проблемы страны и людей, хотя и действовала в гораздо более сложных условиях.

"Теперь наша с вами задача - доказать, что и в будущем именно наша команда, команда "Европейской солидарности" лучше справится с теми вызовами, которые стоят перед Украиной", - подытожил Порошенко.

Напомним, ранее пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в годовщину Нормандской встречи в Париже предложил конкретные шаги на пути к обеспечению мира на Донбассе.