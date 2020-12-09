Порошенко предложил конкретные шаги для обеспечения мира на Донбассе

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" в годовщину Нормандской встречи в Париже предложил конкретные шаги на пути к обеспечению мира на Донбассе.
Об этом говорится в видеообращении Порошенко, передает пресс-служба "ЕС".
По мнению Порошенко, власть должна через восстановление реформ, соблюдения верховенства права, удачи на антикоррупционном фронте и экономический рост укреплять устойчивость Украины в противостоянии российскому агрессору.
Кроме того, он предлагает:
"Я хочу, чтобы власть из допущенных ошибок сделала выводы. Нормандский процесс, за разблокировку которого кое-кто повесил себе медальку, - остановлено. Заморожен процесс освобождения украинских заложников. А Цемаха, который сбивал "Боинг"; беркутов, которые должны были назвать в суде заказчиков расстрела Майдана; наемников-вагнеровцвв Путин уже получил. Украина зато потеряла ключевых исполнителей и свидетелей преступлений российского руководства", - говорит Порошенко.
Он также предостерегает, что зыбкая пауза на Донбассе в любой момент может взорваться новой эскалацией.
"На дипломатическом фронте украинская власть практически свернула борьбу с Кремлем. Это дезориентирует наших международных партнеров", - отмечает Порошенко.
По его мнению, ключевым позитивом является активность проукраинских сил и настоящих патриотов, которые не позволили власти пересечь "красные линии".
"Европейская Солидарность в сотрудничестве с обществом и волонтерами будет следить, чтобы не допустить капитуляции под видом мира. Мы готовы подставить плечо власти, если она этого захочет, чтобы консолидированными усилиями восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины", - подчеркивает Порошенко.
Напомним, 7 декабря боевики дважды открывали огонь по украинским позициям. Потерь среди военнослужащих нет.
Кроме того, за выходные 5-6 декабря мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 134 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 89 таких нарушений в Луганской. Также были зафиксированы взрывы.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе продолжается наиболее длительное перемирие. За это время количество обстрелов снизилось в пять раз, а боевые потери - в десять.