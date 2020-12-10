Порошенко: "Євросолідарність" підтвердила на виборах статус найпотужнішої опозиційної сили

Партія "Європейська солідарність" на місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня 2020 року, підтвердила свій статус найпотужнішої української опозиційної сили.

Про це заявив голова "Європейської солідарності", п’ятий президент Петро Порошенко під час виступу на з’їзді партії.

"Відбулося суттєве оновлення "Європейської солідарності". Майже 50% відсотків наших депутатів, які пройшли до місцевих рад, - обрані вперше. Окремо хотів би наголосити на першому електоральному успіху нашої молодіжки. 45% кандидатів, які були висунуті нашою молодіжкою, стали депутатами. 29 дівчат та юнаків, запропонованих "Солідарною молоддю", середній вік яких 24 роки, обрано у 23 місцеві ради", - зазначив Порошенко.

За його словами, обрані депутати - це люди, які вибороли це право сумлінним служінням Україні. Це - волонтери, добровольці, ветерани, громадські активісти, вчителі і медики, представники культури, малого бізнесу.

"На місцевих виборах "Європейська солідарність" підтвердила свій статус найпотужнішої української опозиційної сили", - наголосив лідер партії.

Окремо Порошенко звернув увагу на результат політсили у східних та південних областях.

"Ми виступили як центр консолідації свідомого українства, патріотичних проєвропейських сил. "Євросолідарність" - єдина проєвропейська політична сила, яка повсюдно подолала п’ятивідсотковий бар’єр", - додав Порошенко.

Тепер, за його словами, перед місцевими командами стоїть ключове завдання - протидіяти активності п’ятої колони в кожній з областей, спробам дестабілізувати ситуацію, пропагувати ідеї федералізму та капітуляції перед Росією.

Порошенко також наголосив, що просто бути опозицією замало.

"Ми не лише смілива і принципова опозиція, а значно більше - єдино можлива альтернатива цій владі. Альтернатива професійна, українська, проєвропейська. Яка знає, що і як робити, яка вміє і яка готова брати на себе відповідальність", - наголосив Порошенко.

Він також переконаний, що дедалі більша кількість людей усвідомлюють, що команда "ЄС" набагато професійніше вирішувала проблеми країни і людей, хоча і діяла у набагато складніших умовах.

"Тепер наше з вами завдання - довести, що і в майбутньому саме наша команда, команда "Європейської солідарності" краще впорається з тими викликами, які постали перед Україною", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, раніше п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у річницю Нормандської зустрічі в Парижі запропонував конкретні кроки на шляху до забезпечення миру на Донбасі.