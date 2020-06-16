Порошенко: "Евросолидарность" имеет экономическую программу выхода из кризиса

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

По его словам, предыдущая программа правительства имела положительный рост ВВП

Критическая ситуация в государстве требует немедленного формирования профессионального правительства национального единства, потому что эксперимент с новыми лицами провалился, а каждая новая "программа действий правительства" хуже предыдущей.

Об этом заявил пятый президент Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он отметил, что "Европейская солидарность" имеет четкий план преодоления кризисных явлений в экономике и готова работать совместно с другими политическими силами.

"Сейчас время не критиковать друг друга, хотя есть за что, а время объединить общество, продемонстрировать обществу свет в конце тоннеля, создать правительство национального единства, потому что эксперимент с новыми лицами провалился, потому что, оказывается, управлять страной – это не вести телешоу, снимать відосики, там нужна компетентная и интеллектуальная работа", - заявил Порошенко

По его словам, предыдущая программа правительства имела положительный рост ВВП, в новой же программе показатели падения 8%, а по оценкам международных организаций – уже 11% падение.

"Мы на сегодня видим и кризис в энергетике, и кризис с падением промышленности, и кризис с падением ВВП, и кризис по таможне и налоговой, относительно поступления средств в госбюджет, и кризис в культуре. Потому что когда формировали фонд по борьбе с коронавирусом, изъяли значительные средства в культуры. И кризис образования, ибо образовательной программы изъяли значительные средства. А сегодня эти средства почему-то используются не для защиты врачей, закупки тестов, а для того, чтобы строить дороги, да еще и при отсутствии тендерной процедуры в условиях коронавируса", - добавил Порошенко.

Порошенко отметил, что в первую очередь необходимо стимулировать внутренние инвестиции и дать реальную поддержку малому и среднему бизнесу, который кроме потерь от эпидемии еще и страдает от законодательных «новаций» монобільшості, в частности печально известного закона 1210.

"Я являюсь автором закона о налоге на выведенный капитал. Мы доработали его с учетом того нелепого закона 1210. Сейчас он корреспондируется с действующей базой законодательства, и я подал его на регистрацию. Я не «тяну одеяло на себя» – прошу, чтобы представители всех фракций подписались, и мы совместно стимулировали инвестиции в Украину. Зачем облагать налогами то, что инвестор планирует инвестировать", - добавляет Порошенко.

Он также подчеркнул, что "Европейская солидарность" готова участвовать в формировании правительства национального единства и предложить экономическую программу для преодоления кризиса во всех секторах экономики, которая сейчас царит в Украине".

Напомним, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что Кабинет министров передал на рассмотрение в Верховную раду обновленную программу деятельности правительства.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 4 июня отправила на доработку Программу деятельности Кабинета министров.

Ранее сообщалось, что программу деятельности Кабинета министров не поддержала половина комитетов Совета.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина