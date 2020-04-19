Порошенко: в этом году встречаем Пасху в очень сложных условиях

Порошенко призвал всех украинцев в эти дни оставаться дома

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой и призвал всех в эти дни оставаться дома из-за карантина. Об этом сообщает сайт политсилы, передает РБК-Украина.

"Как настаивают врачи, каждый из нас придерживается социальной дистанции. Но эта дистанция не означает, что украинцы стали менее сплоченными. Если мы едины, ответственные и дисциплинированные, ни одна зараза нас не возьмет. Не раз в этом убеждались. Как народ в сложные времена мы умеем объединяться, организовываться, чтобы совместно противостоять любой беде. Вместе - мы сильны", - заявил Порошенко.

Порошенко отметил, что врачи, которые на передовой борьбы с пандемией, тоже требуют внимания.

"По всей стране волонтеры и меценаты демонстрируют гражданскую зрелость и ответственность, вкладываясь в систему защиты людей от опасной болезни, помогая ближнему своему", - добавил Порошенко.

По словам Порошенко, в этом году мы встречаем Пасху в очень сложных условиях, подобного еще не случалось.

"Как и большинство, наша семья впервые за много лет не пошла на Пасху в церкви. Как и многие, переживаем, что не смогли исповедаться и причаститься перед таким большим праздником. Но я прошу всех в эти дни оставаться дома. Тем более, что телеканалы обеспечивают прямые трансляции со всех служб. Величайший дар Божий - жизнь. И мы должны ценить его. Такой подход разделяют Православная Церковь Украины, которая возникла в прошлом году, получив Томос. И Украинская Греко-Католическая Церковь, и протестанты. Конечно, мысленно мы все - на службе Божьей. Ибо как говорил наш Спаситель, где двое или трое соберутся вместе во имя Его, там и Он среди нас. Будьте уверены - вскоре все изменится к лучшему, жизнь вернется в нормальное русло. Рабочие места - восстановятся. Не забывайте, что уныние - это грех. Помните, как сказано в Писании: по вере вашей воздастся вам. Сквозь толщу тысячелетий Воскресение Христово уверяет нас – жизнь все равно победит", - сказал Порошенко.

По его убеждению, уже не раз украинцы демонстрировали, как умеют объединяться в трудные времена.

"Мы становимся как одна семья и идем бок-о-бок на помощь друг другу. Поэтому сегодня мы приготовили Пасхальные подарки для наших раненых воинов. Верим – раны заживут, коронавирус отступит, все плохое пройдет, и наша Украина и дальше будет сильной, здоровой и прекрасной. Христос воскрес! Воистину воскрес", - констатировал Порошенко.

Напомним, в воскресенье, 19 апреля, в Украине православные отмечают один из главных христианских праздников - Пасху. В этом году он проходит традиционно из-за пандемии коронавируса, однако церкви и люди приспособились к новым реалиям.