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Порошенко: еще 20 кислородных концентраторов из США доставлены в Украину

Киев, Суббота 02 января 2021 11:05
Порошенко: еще 20 кислородных концентраторов из США доставлены в Украину
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

20 кислородных концентраторов производства США, приобретенные Фондом Порошенко совместно с волонтерами, прибыли в Украину и в ближайшее время будут переданы в медицинские учреждения.

Об этом сообщил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" в интервью на телеканале "Прямой".

Порошенко также отметил, что всего с начала эпидемии коронавируса на помощь больницам и людям из уязвимых групп его фондом было потрачено свыше 150 миллионов гривен.

"Поступило еще 20 американских высокотехнологичных кислородных концентраторов. Представители фонда уехали их растаможивать", - отметил Порошенко.

Он также добавил, что Фонд и активисты ГО "Справа громад" в течение года подключались на тех участках, где больше всего была нужна помощь.

Впрочем, по его словам, благотворители не везде могут подставить плечо, в частности, в вопросе поставок вакцин такой возможности нет.

Напомним, в целом Фонд Порошенко смог привезти из-за границы сотню кислородных концентраторов, которые позволяют подключить одновременно по два пациента.

От начала пандемии коронавируса Фонд Порошенко, компания Rosen и волонтеры передали медучреждениям более 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку и ремонт более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 больниц.

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