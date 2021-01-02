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Порошенко: ще 20 кисневих концентраторів з США доставлені в Україну

Київ, Субота 02 січня 2021 11:05
Порошенко: ще 20 кисневих концентраторів з США доставлені в Україну
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

20 кисневих концентраторів виробництва США, придбані Фондом Порошенка спільно з волонтерами, прибули в Україну і найближчим часом будуть передані у медичні заклади.

Про це повідомив п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" в інтерв‘ю на телеканалі "Прямий".

Порошенко також зазначив, що загалом від початку епідемії коронавірусу на допомогу лікарням та людям із вразливих груп його фондо було витрачено понад 150 мільйонів гривень.

"Надійшло ще 20 американських високотехнологічних кисневих концентраторів. Представники фонду поїхали їх розмитнювати", - зазначив Порошенко.

Він також додав, що Фонд та активісти ГО "Справа громад" протягом року підключалися на тих ділянках, де найбільше була потрібна допомога.

Втім, за його словами, благодійники не всюди можуть підставляти плече, зокрема, у питанні постачання вакцин такої можливості немає.

Нагадаємо, загалом Фонд Порошенка зміг привезти з-за кордону сотню кисневих концентраторів, які дозволяють підключити одночасно по два пацієнти.

Від початку пандемії коронавірусу Фонд Порошенка, компанія Рошен і волонтери передали медзакладам понад 157 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю та ремонт понад 50 апаратів ШВЛ. Допомогу отримали близько 200 лікарень.

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