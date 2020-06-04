Порошенко: эксперимент власти с новыми лицами провалился

Эксперимент власти с новыми лицами провалился, за восемь месяцев экономику довели до критической ситуации. Президент несет персональную ответственность за текущее состояние дел.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с трибуны Верховной рады во время обсуждения "программы действий правительства", передает РБК-Украина.

Порошенко также обратился к руководству Верховной рады с требованием предоставить подписные листы для выражения недоверия Кабинету министров.

"7 месяцев назад в этом зале уже рассматривали программу деятельности правительства, но мало кто даже в этом зале вспомнит фамилию, кто докладывал тогда программу действий правительства. Потому что правительство сейчас это лишь дымовая завеса, которая должна прикрыть реального хозяина, человека, который несет полную ответственность за ситуацию в стране. И фамилия этого человека - Владимир Зеленский", - заявил Порошенко.

Политик также утверждает, что в мае прошлого года его команда передала страну с экономическим ростом 4,5% годовых и с полной казной денег.

"Сейчас экономика на земле. И чтобы спасать экономику, рабочие места, чтобы защитить людей, действовать надо немедленно. Надо определить области, которые нуждаются в наибольшей поддержке. Надо защитить малый и средний бизнес с отсрочкой уплаты банковских процентов, отсрочкой уплаты налогов, прекратить коррупционные злоупотребления с НДС, пресечь коррупцию на таможне, прекратить кризис в энергетике. Прекратить разговоры и начинать действовать", - добавил Порошенко.

Порошенко убежден, что инвесторам нужны не няни, а надежная защита и выполнение обязательств государства.

"Надо немедленно пересмотреть закон 1210, и если это основа вашей налоговой политики, лучше не делать ничего. Я подчеркиваю и призываю президента обеспечить формирование профессионального технократического правительства. Обращаюсь к руководству Верховной рады немедленно выдать нам подписные листы для сбора подписей о недоверии этому правительству", - резюмировал пятый президент.

Напомним, сегодня, 4 июня, Верховная рада отправила на доработку программу деятельности Кабинета министров. Теперь правительство должно доработать документ.

Если бы парламентарии поддержали данную программу, Кабинет министров бы получил годовой иммунитет, а Рада бы не смогла уволить главу правительства.