Порошенко: експеримент влади з новими обличчями провалився

Експеримент влади з новими обличчями провалився, за вісім місяців економіку довели до критичної ситуації. Президент несе персональну відповідальність за поточний стан справ.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко з трибуни Верховної ради під час обговорення "програми дій уряду", передає РБК-Україна.

Порошенко також звернувся до керівництва Верховної ради з вимогою надати підписні листи для висловлення недовіри Кабінету міністрів.

"7 місяців тому в цьому залі вже розглядали програму діяльності уряду, але мало хто навіть в цьому залі згадає прізвище, хто доповідав тоді програму дій уряду. Бо уряд зараз це лише димова завіса, яка має прикрити реального господаря, людину, яка несе повну відповідальність за ситуацію в країні. І прізвище цієї людини - Володимир Зеленський", - заявив Порошенко.

Політик також стверджує, що у травні минулого року його команда передала країну з економічним зростанням 4,5% річних і з повною скарбницею грошей.

"Зараз економіка на землі. І щоб рятувати економіку, робочі місця, щоб захистити людей, діяти треба негайно. Треба визначити галузі, які потребують найбільшої підтримки. Треба захистити малий та середній бізнес з відтермінуванням сплати банківських відсотків, відтермінуванням сплати податків, припинити корупційні зловживання з ПДВ, припинити корупцію на митниці, припинити кризу в енергетиці. Припинити розмови та починати нарешті діяти", - додав Порошенко.

Порошенко переконаний, що інвесторам потрібні не няні, а надійний захист і виконання зобов’язань держави.

"Треба негайно переглянути закон 1210, і якщо це основа вашої податкової політики, краще не робити нічого. Я наголошую і закликаю президента забезпечити формування професійного технократичного уряду. Звертаюся до керівництва Верховної ради негайно видати нам підписні листи для збору підписів про недовіру цьому уряду", - резюмував п'ятий президент.

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, Верховна рада відправила на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів. Тепер уряд повинен доопрацювати документ.

Якби парламентарі підтримали дану програму, Кабінет міністрів би отримав річний імунітет, а Рада б не змогла звільнити главу уряду.