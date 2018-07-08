Стратегічне партнерство між Україною і Польщею стане відповіддю на агресію Кремля, - Порошенко

Президент впевнений, що українсько-польський діалог на тему минулого повинен бути максимально виваженим

Міцне стратегічне партнерство між Україною та Польщею стане потужною відповіддю агресивній політиці Кремля. Про це заявив президент Петро Порошенко під час заходів із вшанування пам'яті українців - жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років, які відбулися на Волині.

Порошенко впевнений, що Росія веде війну не тільки проти України, а й проти Польщі, проти усієї Європи.

"Вони спробували це зробити спочатку проектом "Новоросія" - Харківська народна республіка, Запорізька народна республіка, Одеська народна республіка", - підкреслив він.

За словами Петра Порошенка, українсько-польський діалог на тему минулого, в умовах триваючої російської агресії, повинен бути максимально виваженим, а рішення мають бути заздалегідь та добре продуманими.

"Драматичний українсько-польський конфлікт 40-х років ХХ століття є дуже складним питанням спільної історії, тому воно має бути виведене із сфери політики і передане на розгляд вченим", - зазначив він.

Також президент наголосив, що історію потрібно уважно вивчати, але це повинні робити історики і науковці.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Польщі Анджей Дуда сьогодні, 8 липня перебуває з офіційним візитом у Луцьку і бере участь у заходах, приурочених до 75 роковин Волинської трагедії.