Порошенко і Дуда зустрілись у Брюсселі

Порошенко закликав президента Польщі внести зміни до закону про ІНП

Президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою у ході робочого візиту до Брюсселя на саміті НАТО. Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

Зокрема, у ході переговорів Порошенко закликав внести зміни до закону про Інститут національної пам’яті Польщі у частині, де йдеться про інтереси України.

У рамках цього питання сторони домовились продовжити діалог у сфері захисту культурної спадщини та увічнення місць пам’яті українського та польського народів на території обох країн.

Також Порошенко подякував Дуді за незмінну підтримку Польщею суверенітету і територіальної цілісності України.

"Президенти двох країн приділили також увагу подальшій координації дій з протидії російській агресії у контексті членства Республіки Польща у Раді безпеки ООН", - передає прес-служба.

Також сторони погодилися з мобілізувати зусилля для протидії будівництву "Північного потоку-2".

Нагадаємо, раніше Порошенко під час заходів із вшанування пам'яті українців - жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років заявив, що міцне стратегічне партнерство між Україною та Польщею стане потужною відповіддю агресивній політиці Кремля.