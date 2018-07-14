Порошенко: Я очень доволен встречей с Трампом

Политики обсудили вопрос освобождения политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что доволен встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам, передает пресс-служба президента.

"Я могу сказать, что этой встречей я очень доволен", - сообщил Порошенко.

Президент поблагодарил США за поддержку.

"О чем мы говорили - не является тайной. Мы, безусловно, говорили о необходимости усиления защиты Украины, улучшения сотрудничества, в том числе и в оборонной сфере. И президент дал соответствующие задачи по этому поводу. Детали здесь я рассказывать не буду, но мы очень быстро развиваемся относительно предоставления консультативной помощи со стороны США", - сказал Порошенко.

При этом президент подчеркнул, что это "взаимовыгодное сотрудничество".

"Безусловно, я поднял вопрос освобождения заложников и попросил поднять это на встрече, которая в понедельник состоится в Хельсинки (с российским президентом - ред.)", - отметил Порошенко.

Президент добавил, что обсудили также вопросы энергетической безопасности.

"...здесь зафиксировали абсолютную общность позиций и подходов. США поддерживают Украину в позициях относительно "Северного потока-2". И считают недопустимым, так как этот проект является политическим, подрывает экономическую, энергетическую и глобальную безопасность Европы. И президент очень решительно высказался и в поддержку Украины и в поддержку энергетической безопасности", - сказал Порошенко.

Президент также сообщил, что обсуждал с Трампом вопросы экономического сотрудничества: "У нас на 70% вырос товарооборот с США за 2017 год. Эта положительная тенденция сохраняется".

Напомним, 11 июля Трамп заявил, что Германия "полностью под контролем" и "в плену у России" в вопросе проекта газопровода.

Трамп отметил, что США тратят ресурсы на защиту Германии, в то время как европейская страна заключает энергетическую сделку с РФ.

13 июля Трамп вновь раскритиковал Евросоюз и Германию за согласие на строительство Россией "Северного потока-2".