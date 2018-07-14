Порошенко: Я дуже задоволений зустріччю з Трампом

Політики обговорили питання звільнення політв'язнів

Президент України Петро Порошенко заявив, що задоволений зустріччю з президентом США Дональдом Трампом. Про це Порошенко повідомив в інтерв’ю українським телеканалам, передає прес-служба президента.

"Я можу сказати, що цією зустріччю я дуже задоволений", - повідомив Порошенко.

Президент подякував США за підтримку.

"Про що говорили ми - не є таємницею. Ми, безумовно, говорили про необхідність посилення захисту України, покращенню співпраці, в тому числі і в оборонній сфері. І президент надав відповідні завдання з цього приводу. Деталі тут я розповідати не буду, але ми дуже швидко розвиваємося щодо надання консультативної допомоги з боку США", - сказав Порошенко.

При цьому президент наголосив, що це "взаємовигідна співпраця".

"Безумовно, я підняв питання звільнення заручників і попросив підняти це на зустрічі, яка в понеділок відбудеться в Хельсінкі (з російським президентом - ред.)", - зазначив Порошенко.

Президент додав, що обговорили також питання енергетичної безпеки.

"...тут зафіксували абсолютну спільність позицій і підходів. США підтримують Україну в позиціях щодо "Північного потоку-2". І вважають неприпустимим, бо цей проект є політичним, підриває економічну, енергетичну і глобальну безпеки Європи. І президент дуже рішуче висловився і на підтримку України і на підтримку енергетичної безпеки", - сказав Порошенко.

Президент також повідомив, що обговорював з Трампом питання економічної співпраці: "У нас на 70% зріс товарообіг зі США за 2017 рік. Ця тенденція позитивна зберігається".

Нагадаємо, 11 липня Трамп заявив, що Німеччина "повністю під контролем" і "в полоні у Росії" у питанні проекту газопроводу.

Трамп зазначив, що США витрачають ресурси на захист Німеччини, у той час як європейська країна укладає енергетичну угоду з РФ.

13 липня Трамп знову розкритикував Євросоюз та Німеччину за згоду на будівництво Росією "Північного потоку-2".