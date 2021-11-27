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Порошенко: наш долг продолжать рассказывать об этой трагедии Голодомора

Новина українською →
Киев, Суббота 27 ноября 2021 12:28
Порошенко: наш долг продолжать рассказывать об этой трагедии Голодомора Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня украинцы в разных уголках мира разделяют скорбь по жертвам Голодомора. Много трагедий пережил украинский народ, но более страшного бедствия, как геноцид 1932-1933 годов, Украина не знает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу пятого президента Петра Порошенко в Facebook.

"Советский геноцид в Украине - это месть за свободу, месть за независимость, которую украинцы завоевали в 1917-1921 годах. Это был не просто искусственный голод, а тщательно спланированный Сталиным Голодомор. Более того - геноцид, по всем признакам, как они определены в Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года", - отмечает Порошенко.

Он также напомнил, что сегодня Голодомор официально признали геноцидом украинского народа 16 государств.

"И сейчас наш долг продолжать рассказывать об этой трагедии. Чтобы на всех континентах наконец осознали, что не признавать Голодомор - аморально", - считает Порошенко.

"Мы не забудем страшного преступления против украинского народа. Эта рана никогда не заживет. Вечная память жертвам Голодомора. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины", - подытожил Порошенко.

Напомним, сегодня, 27 ноября в Украине чтят память жертв голодоморов. Эта дата ежегодно приходится на четвертую субботу ноября.

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Сегодня в Украине чтят память жертв Голодомора
Сегодня в Украине чтят память жертв Голодомора
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