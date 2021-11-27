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Порошенко: наш обов’язок продовжувати розповідати про цю трагедію Голодомору

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Київ, Субота 27 листопада 2021 12:28
Порошенко: наш обов’язок продовжувати розповідати про цю трагедію Голодомору Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні українці у різних куточках світу розділяють скорботу за жертвами Голодомору. Багато трагедій пережив український народ, але страшнішого лиха, як геноцид 1932-1933 років, Україна не знає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку п'ятого президента Петра Порошенка у Facebook.

"Радянський геноцид в Україні - це помста за свободу, помста за незалежність, яку українці вибороли в 1917-1921 роках. Це був не просто штучний голод, а ретельно спланований Сталіном Голодомор. Ба більше - геноцид, за всіма ознаками, як їх визначено в Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року", - наголошує Порошенко.

Він також нагадав, що сьогодні Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу 16 держав.

"І зараз наш обов’язок продовжувати розповідати про цю трагедію. Щоб на всіх континентах нарешті усвідомили, що не визнавати Голодомор - аморально", - вважає Порошенко.

"Ми не забудемо страшного злочину проти українського народу. Ця рана ніколи не загоїться. Вічна пам’ять жертвам Голодомору. Вічна пам’ять всім, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Ця дата щорічно припадає на четверту суботу листопада.

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Петро Порошенко Голодомор
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