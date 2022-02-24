Порошенко: день вторжения России в Украину должен стать Днем национального сопротивления

"Дорогие украинцы, братья и сестры! В эти нелегкие времена обращаемся к вам с призывом. Стране нужны единство и решительные действия! Потому что время слов прошло. Враг на нашей земле. Мы должны защищать и защитить Украину! Мы сейчас создаем военный штаб из опытных военных с целью развития системы обороны Киева", - говорит Порошенко.

По его мнению, выстоит Киев - выстоит Украина. Поэтому он призывает мужчин прибыть в пункты территориальной обороны своих городов.

"Территориальная оборона должна быть немедленно обеспечена оружием, средствами коммуникации, дронами, топливом, запасами вещевого, пищевого и медицинского обеспечения, противотанковыми средствами. Все должны поступить в распоряжение военного руководства и выполнять приказы командования. Дисциплина и порядок - важные условия для эффективной борьбы", - добавляет Порошенко.

Также Порошенко убежден: кто не в строю, должен быть надежным тылом для нашей армии. Сохранять спокойствие. Не паниковать. Не распространять российские фейки. Не падать раньше, чем начнут стрелять.

"Помогать тому, кто не может о себе позаботиться. Поддерживать волонтеров и главное поддерживать Вооруженные силы Украины - гарант нашего суверенитета. Мы, украинцы, одна семья. Мы боремся. Помогаем друг другу. Организовываемся в общественные стражи, чтобы патрулировать свои улицы и давать ответ мародерам и диверсантам. И каждый дом должен стать для нас крепостью, а для них - адом", - говорит политик.

Он также призвал документировать каждый снаряд, каждый осколок, упавший на нашей территории. Затем это ляжет в основу доказательной базы обвинений Путина, Российской Федерации как страны-агрессора в преступлениях против человечности.

"Мы призываем западных союзников к сокрушительным санкциям против государства-агрессора и непосредственно наконец против Путина. Предоставить Украине максимальное количество оружия; ввести программы "Ленд-лиза", чтобы сделать максимальной цене вторжения для каждого захватчика, для каждого российского солдата, который переступил границу нашего государства. Мир сегодня утратил последние иллюзии - те, кто их питал. И это война не только против Украины. Это - война против объединенной Европы. Война против всего цивилизованного мира", - резюмировал он.