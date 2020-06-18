Порошенко: демократия и верховенство права в Украине оказались под ударом

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал Европейскую народную партию оставаться мощным двигателем интеграции восточноевропейских стран в Евросоюз.

Об этом Порошенко заявил во время встречи лидеров Европейской народной партии по вопросам Восточного партнерства.

"Дальнейшее развитие Восточного партнерства после 2020 года должно показывать четкие европейские устремления ассоциированных с ЕС государств - Украины, Грузии и Молдовы - и предсказывать новые инструменты для более глубокой политической и экономической интеграции в ЕС", - сказал Порошенко.

В своем выступлении Порошенко также выразил глубокую благодарность лидерам ЕС и Европейской народной партии за постоянную поддержку Украины как в противодействии российской агрессии, так и реализации реформ, направленных на укрепление демократических институтов, ускорения экономического развития и всестороннего сближения с ЕС.

Кроме того, пятый президент выразил надежду на политическую поддержку со стороны ЕНП и следующего председательства Германии в Совете ЕС евроинтеграционного курса Украины.

В контексте продолжающейся российской агрессии против Украины он обратил внимание лидеров ЕНП на продолжение системных антиукраинских и антиевропейских кампаний со стороны Москвы.

"Россия продолжает агрессию против Украины на Донбассе и в Крыму, убивает украинских военных и гражданских, игнорирует выполнение Минских договоренностей, готовит военную операцию на Юге Украины - мы должны объединить усилия и остановить преступные действия Кремля против украинского государства и международного правопорядка?"- добавил Порошенко.

В свою очередь, он проинформировал лидеров Европейской народной партии о ситуации на Донбассе, продолжающейся ползучей аннексии Россией Азовского моря и Керченского пролива, нарушение прав человека и милитаризацию Крымского полуострова, а также усиление кибератак и дезинформационных кампаний против Украины.

Порошенко выразил надежду на решение июньского Европейского Совета о продлении на шесть месяцев антироссийских секторальных санкций и призвал европейских лидеров к дальнейшему усилению ограничительных мер против Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Донбасс и Крым.

В связи с последними действиями власти в отношении дел против него, Порошенко отметил важность усиления внимания со стороны международного сообщества до состояния соблюдения украинскими властями принципов верховенства права и независимости правосудия, а также предотвращения практики политически мотивированных преследований.

"Прямо на ваших глазах Украина возвращается во времена Януковича, которые, как казалось, остались в далеком прошлом. На ваших глазах происходят реванш, политическая месть и политически мотивированные преследования оппонентов, активистов, волонтеров, военных. Под ударом оказались демократия и верховенство права в Украине – основополагающие элементы наших общих ценностей, Соглашение об ассоциации, наши отношения с ЕС и НАТО. Это - прямой путь к международной изоляции Украины, охлаждения отношений с Западом и возвращения в орбиту влияния Кремля. Все это мы уже видели в 2013 году и мы не дадим этому повториться. Что касается меня лично, то я выстоял против российской агрессии в самые сложные времена, а потому выстою и перед политически мотивированным преследованиям со стороны новой власти. Главное сегодня - не Порошенко, а сохранение демократической европейской Украины", - резюмировал он.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.