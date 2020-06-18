Порошенко: демократия и верховенство права в Украине оказались под ударом

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко принял участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам Восточного партнерства

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал Европейскую народную партию оставаться мощным двигателем интеграции восточноевропейских стран в Евросоюз.

Об этом Порошенко заявил во время встречи лидеров Европейской народной партии по вопросам Восточного партнерства.

"Дальнейшее развитие Восточного партнерства после 2020 года должно показывать четкие европейские устремления ассоциированных с ЕС государств - Украины, Грузии и Молдовы - и предсказывать новые инструменты для более глубокой политической и экономической интеграции в ЕС", - сказал Порошенко.

В своем выступлении Порошенко также выразил глубокую благодарность лидерам ЕС и Европейской народной партии за постоянную поддержку Украины как в противодействии российской агрессии, так и реализации реформ, направленных на укрепление демократических институтов, ускорения экономического развития и всестороннего сближения с ЕС.

Кроме того, пятый президент выразил надежду на политическую поддержку со стороны ЕНП и следующего председательства Германии в Совете ЕС евроинтеграционного курса Украины.

В контексте продолжающейся российской агрессии против Украины он обратил внимание лидеров ЕНП на продолжение системных антиукраинских и антиевропейских кампаний со стороны Москвы.

"Россия продолжает агрессию против Украины на Донбассе и в Крыму, убивает украинских военных и гражданских, игнорирует выполнение Минских договоренностей, готовит военную операцию на Юге Украины - мы должны объединить усилия и остановить преступные действия Кремля против украинского государства и международного правопорядка?"- добавил Порошенко.

В свою очередь, он проинформировал лидеров Европейской народной партии о ситуации на Донбассе, продолжающейся ползучей аннексии Россией Азовского моря и Керченского пролива, нарушение прав человека и милитаризацию Крымского полуострова, а также усиление кибератак и дезинформационных кампаний против Украины.

Порошенко выразил надежду на решение июньского Европейского Совета о продлении на шесть месяцев антироссийских секторальных санкций и призвал европейских лидеров к дальнейшему усилению ограничительных мер против Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Донбасс и Крым.

В связи с последними действиями власти в отношении дел против него, Порошенко отметил важность усиления внимания со стороны международного сообщества до состояния соблюдения украинскими властями принципов верховенства права и независимости правосудия, а также предотвращения практики политически мотивированных преследований.

"Прямо на ваших глазах Украина возвращается во времена Януковича, которые, как казалось, остались в далеком прошлом. На ваших глазах происходят реванш, политическая месть и политически мотивированные преследования оппонентов, активистов, волонтеров, военных. Под ударом оказались демократия и верховенство права в Украине – основополагающие элементы наших общих ценностей, Соглашение об ассоциации, наши отношения с ЕС и НАТО. Это - прямой путь к международной изоляции Украины, охлаждения отношений с Западом и возвращения в орбиту влияния Кремля. Все это мы уже видели в 2013 году и мы не дадим этому повториться. Что касается меня лично, то я выстоял против российской агрессии в самые сложные времена, а потому выстою и перед политически мотивированным преследованиям со стороны новой власти. Главное сегодня - не Порошенко, а сохранение демократической европейской Украины", - резюмировал он.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

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Автор: РБК-Украина