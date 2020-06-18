Порошенко: демократія та верховенство права в Україні опинилися під ударом

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань Східного партнерства

П’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав Європейську народну партію залишатися потужним двигуном інтеграції східноєвропейських країн до Євросоюзу.

Про це Порошенко заявив під час зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань Східного партнерства.

"Подальший розвиток Східного партнерства після 2020 року має показувати чіткі європейські прагнення асоційованих з ЄС держав - України, Грузії та Молдови - та передбачати нові інструменти для глибшої політичної та економічної інтеграції до ЄС", - сказав Порошенко.

У своєму виступі Порошенко також висловив глибоку подяку лідерам ЄС та Європейської народної партії за постійну підтримку України як у протидії російській агресії, так і реалізації реформ, спрямованих на зміцнення демократичних інститутів, прискорення економічного розвитку та всебічного зближення з ЄС.

Крім того, п’ятий президент висловив сподівання на політичну підтримку з боку ЄНП та наступного головування Німеччини в Раді ЄС євроінтеграційного курсу України.

У контексті триваючої російської агресії проти України він звернув увагу лідерів ЄНП на продовження системних антиукраїнських та антиєвропейських кампаній з боку Москви.

"Росія продовжує агресію проти України на Донбасі та в Криму, вбиває українських військових та цивільних, ігнорує виконання Мінських домовленостей, готує військову операцію на Півдні України - ми маємо об’єднати зусилля та зупинити злочинні дії Кремля проти української держави та міжнародного правопорядку?"- додав Порошенко.

Своєю чергою, він поінформував лідерів Європейської народної партії про ситуацію на Донбасі, триваючу повзучу анексію Росією Азовського моря та Керченської протоки, порушення прав людини та мілітаризацію Кримського півострову, а також посилення кібератак та дезінформаційних кампаній проти України.

Порошенко висловив сподівання на рішення червневої Європейської Ради щодо продовження на шість місяців антиросійських секторальних санкцій та закликав європейських лідерів до подальшого посилення обмежувальних заходів проти Російської Федерації до повного відновлення територіальної цілісності України, включаючи Донбас та Крим.

У зв’язку з останніми діями влади щодо справ проти нього, Порошенко наголосив на важливості посилення уваги з боку міжнародної спільноти до стану дотримання українською владою принципів верховенства права та незалежності правосуддя, а також запобігання практики політично вмотивованих переслідувань.

"Прямо на ваших очах Україна повертається в часи Януковича, які, як здавалось, залишились у далекому минулому. На ваших очах відбуваються реванш, політична помста та політично вмотивовані переслідування опонентів, активістів, волонтерів, військових. Під ударом опинилися демократія та верховенство права в Україні – основоположні елементи наших спільних цінностей, Угоди про асоціацію, наших відносин з ЄС та НАТО. Це - прямий шлях до міжнародної ізоляції України, охолодження відносин із Заходом та повернення до орбіти впливу Кремля. Все це ми вже бачили у 2013 році й ми не дамо цьому повторитись. Що стосується мене особисто, то я вистояв проти російської агресії у найскладніші часи, а тому вистою і перед політично вмотивованим переслідуванням з боку нової влади. Головне сьогодні - не Порошенко, а збереження демократичної європейської України", - резюмував він.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

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Автор: РБК-Україна