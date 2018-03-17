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Интервью

Порошенко: членство в ЕС является вопросом нескольких лет

НовостиПолитика    17.03.2018 - 17:31
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко установил курс на вступление Украины в НАТО и в ЕС

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что членство страны в Европейском союзе (ЕС) является вопросом нескольких лет, а не десятилетий. Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, передает пресс-служба главы государства.

"В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина", - сказал Порошенко.

Кроме того, президент отметил, что установил курс на вступление Украины в НАТО, а затем в ЕС и намерен решительно продолжать путь реформ.

"Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет", - отметил Порошенко, подчеркнув, что это касается и борьбы с коррупцией. По его словам, в Украине уже создана "совершенно независимая антикоррупционная инфраструктура".

Напомним, Порошенко рассчитывает на поддержку Украины со стороны нового германского правительства. 

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Теги: Евросоюз, Порошенко Петр
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